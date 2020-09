La Longueuilloise qui aurait envoyé une lettre contenant un poison naturel à la Maison Blanche a été formellement accusée de menaces contre le président des États-Unis cet après-midi à Buffalo.

« Tu ruines les États-Unis et les conduis vers le désastre. J’ai des cousins américains, et je ne veux pas passer les quatre prochaines années avec toi comme président. Abandonne et retire ton application pour cette élection », aurait-elle écrit dans sa lettre interceptée le 18 septembre dernier par les Services secrets des États-Unis.

Selon l’affidavit, Pascale Ferrier, 53 ans, aurait envoyé six autres lettres similaires contenant de la poudre de ricin, une plante « extrêmement toxique » quelques jours auparavant, adressées à des individus travaillant dans un centre de détention du Texas où elle a été incarcérée en 2019.

« J’ai t’ai fait un “cadeau spécial” pour que tu prennes ta décision. Le cadeau est dans cette lettre. Si ça ne fonctionne pas, je vais trouver une meilleure recette pour un autre poison, ou je vais peut-être utiliser mon arme à feu quand je serai en mesure de venir », poursuit-elle.

Elle a finalement été arrêtée dimanche dernier alors qu’elle tentait de traverser la frontière américaine par voie terrestre depuis l’Ontario avec une arme à feu à bord de son véhicule.

Ferrier a comparu à 16h au tribunal du district ouest de l'État de New York.