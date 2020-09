COVID-19: pas de reprise économique complète des PME avant un an et demi

La reprise économique des PME canadiennes pourrait prendre un an et demi en moyenne, mais jusqu’à huit ans pour les restaurants et hôtels, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Ce regroupement exhorte donc le fédéral et les provinces à apporter plus de soutien aux PME.

Alors que près de sept PME sur dix ont complètement rouvert en septembre, seules 30% d’entre elles ont déclaré avoir retrouvé leurs ventes habituelles d'avant la pandémie.

«Ces données démontrent qu’il faut passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne notre appui aux PME», explique François Vincent, vice-président de la section Québec de la FCEI.

L'organisme a examiné l'évolution des revenus des PME entre juin et septembre. Alors qu’une reprise en V de l’économie était espérée, les résultats démontrent que la reprise semble se diriger vers une longue période de stagnation des revenus causée par la COVID-19.

Selon l’étude, les hôtels et les restaurants sont les plus touchés par cette crise. À l’inverse, les PME des secteurs des services sociaux et des transports sont les moins perturbées et pourraient envisager une amélioration dans moins d’un an.

Depuis le 18 août, le gouvernement québécois a autorisé tous les secteurs d’activité à offrir de nouveau leurs services, dans le respect des consignes sanitaires. Pendant la crise, les gouvernements fédéral et provincial ont accordé des programmes d’aide d’urgence aux PME et autorisé la prolongation des prêts faits à ces entreprises.

Pour la FCEI, la reprise économique est principalement freinée par la baisse des dépenses des consommateurs. L’organisme réclame un plus grand soutien de la part des gouvernements pour inciter à l’achat local.

«Qu’on soit clair: on ne peut pas envisager une reprise économique sans le retour en force des PME. Elles sont et font la richesse de notre économie», a déclaré Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale pour la FCEI.