COVID-19 et règles sanitaires: les policiers pourront-ils entrer dans les maisons?

Québec envisage de donner les moyens aux policiers d'entrer dans les résidences privées sans mandat pour faire respecter les consignes de la Santé publique.

Le ministre Christian Dubé ne souhaite pas en arriver là, mais cette mesure coercitive n’est pas exclue pour juguler la seconde vague de l’épidémie.

Mardi, le Québec a rapporté 489 nouveaux cas et un décès. Deux nouvelles régions, Laval et l’Outaouais, ont basculé dans la zone orange. Aux prises avec une hausse des infections à la COVID-19, le Centre-du-Québec est passé en alerte jaune.

«C’est la dernière solution et on ne veut pas faire ça», a convenu mardi le ministre de la Santé, en conférence de presse sur l’état de la propagation du virus. «Mais si on est obligé d’aller là, si les chiffres ne se corrigent pas, si les cas ne se corrigent pas, on ne laissera pas notre système de santé se faire mettre à mal encore pour les mauvaises raisons».

Le directeur national de santé publique s’est même avancé en disant que cette solution s’en venait «éminemment». «Dans un contexte d'urgence sanitaire où on parle de vie et mort pour certains, et que c'est associé à des comportements et qu'on dit aux gens, là, respectez certains comportements, je pense qu'il faut se donner les moyens de sévir», a-t-il dit. Le Dr Horacio Arruda a toutefois retiré ses propos quelques minutes plus tard, admettant que ce n’est pas à lui de déterminer les moyens utilisés pour faire respecter les consignes sanitaires.

«Je ne suis pas un avocat, je suis un médecin, a-t-il insisté, visiblement mal à l’aise. On souhaite qu’il y ait des constats qui soient donnés aux personnes comme telles, mais est-ce qu’il faut rentrer dans la résidence, moi, je ne suis pas dans le moyen technique légal qui est nécessaire.»