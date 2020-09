Économie locale: 10 plateformes d’achat de produits québécois en ligne

Les derniers mois ont certainement prouvé l’importance d’acheter des produits locaux et 27% des Québécois disent d’ailleurs en avoir haussé la proportion depuis le début de la crise. Parce qu’il faut conserver ces bonnes habitudes ou les adopter (si ce n’est pas encore fait), voici dix plateformes d’achat de produits québécois en ligne.

On connaît tous très bien les dragons Isabèle Chevalier (Bio-K+) et Georges Karam (Cognibox). À nouveau réunis, les deux entrepreneurs associés ont conçu une plateforme conviviale d’achat local comprenant des articles pour la maison, des vêtements, des produits de santé et de bien-être, etc.

Belle particularité: les marques et produits créés et confectionnés au Québec sont identifiés par une pastille et les marques et produits conçus au Québec, mais confectionnés à l’étranger, sont identifiés par une autre pastille. Bref, le consommateur peut choisir un commerçant ou un autre selon ses convictions personnelles.

Maturin se décrit comme une épicerie de produits alimentaires canadiens en ligne, comptant plus de 250 producteurs et plus de 2000 produits. Pour un consommateur qui a envie de manger 100% localement, le site devient la solution à une multiplication de déplacements en permettant de rapatrier toutes ses emplettes dans une même commande.

Et bien sûr, il est possible de voir d’où proviennent les produits et donc les kilomètres parcourus par ceux-ci pour se rendre à vous. Des abonnements sous forme de paniers sont aussi offerts.

Capture | Plateforme Maturin

Toujours en matière d’alimentation, Terroirs Québec permet de trouver le petit ketchup maison, la délicate vinaigrette ou la délicieuse confiture dont vous avez fait la découverte en parcourant le Québec cet été. Ce site, qui se veut une épicerie fine de produits du terroir et de produits régionaux fabriqués ou transformés au Québec, devient la solution par excellence pour faire quelques provisions.

Signé Local, c’est des boutiques physiques (Brossard et Montréal), mais c’est aussi 400 entreprises membres regroupées sur un site transactionnel qui a beaucoup évolué depuis son lancement en 2015. Pour les amateurs du zéro déchet, la plateforme propose une grande sélection de produits écologiques et durables, pour une consommation pleinement responsable.

Tout nouveau dans le paysage québécois, le site Boule de neige est une plateforme d’achat philanthropique. Qu’est-ce que ça veut dire? Sur le site, les produits québécois sont offerts avec un rabais minimal de 25% et pour chaque achat, peu importe la valeur, 10$ sont versés à des organismes caritatifs qui misent sur le développement des jeunes. Et il n’y a pas d’attrape!

Courtoisie | Boule de neige

Très active depuis le début de la crise, la plateforme Acheter Québec offre des produits en tout genre et comporte même une section «COVID-19», spécialement dédiée aux masques, visières, désinfectant, etc.

On y trouve aussi une catégorie «Meilleurs vendeurs» permettant d’observer les tendances d’achats et de découvrir quelques produits chouchous... pour se laisser convaincre à notre tour. Bien pensé!

Site initialement américain, Etsy compte tout de même une section consacrée aux artisans québécois. Cette section «Fabriqué au Québec» répertorie plus de 10 000 produits conçus par des artistes indépendants de chez nous. Des propositions originales et innovantes!

Né durant le confinement grâce à un regroupement de plusieurs entrepreneurs qui se sont mobilisés en toute solidarité, le site J’achète local inventorie des entreprises d’ici. Il offre des transactions par le biais de sa plateforme ou par la redirection de l’utilisateur vers le site officiel de la compagnie avec qui il souhaite faire affaire.

Idées cadeaux, cartes-cadeaux et forfaits cadeaux: Outgo, c’est avant tout une plateforme d’expérience. Depuis 2016, on y offre des escapades, des sorties au restaurant, et des visites d’attractions multiples, 100% québécoises. C’est assurément une plateforme pour se faire plaisir!

Capture | La plateforme Outgo

Initiative du spécialiste en technologie François Charron, Monpanier.ca est très simple d’utilisation. Sous forme de moteur de recherche, on y inscrit ce que l’on souhaiterait acheter et les propositions défilent sous nos yeux en un clic. La plateforme compte des centaines de commerçants et jusqu’au 31 décembre, tous les revenus générés par le biais du site sont remis en totalité aux entrepreneurs.

Encore plus de sites? Voici quelques options spécialisées: La boîte à vins (Vins du Québec), c’est beau (lifestyle), Signé métiers d’arts (artisans membres du Conseil des métiers d’arts), etc.

D’autres sites non transactionnels, comme Le panier bleu ou Solution locale, permettent aussi de découvrir des commerces locaux, selon son emplacement géographique.