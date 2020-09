Les tournages à la merci de Trudeau

Si Justin Trudeau n’inclut pas dans son nouveau plan de relance la création d’un programme gouvernemental de compensation en cas d’interruption de tournage en raison de la COVID-19, ce sera la catastrophe dans le merveilleux monde de notre production de films et d’émissions de télévision.

Selon l’Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM / CMPA) et l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), quelque 214 projets de films et de télévision ne pourront aller de l’avant puisque les compagnies d’assurance excluent maintenant les risques liés à la COVID-19 de leur couverture.

C’est un volume de production de plus d’un milliard de dollars et 19 560 emplois directs qui se retrouveront sur le carreau si le gouvernement Trudeau ne remédie pas à l’absence de couverture d’assurance contre la COVID.

Compte tenu de la menaçante deuxième vague de COVID-19, la grande majorité des producteurs canadiens n’ont pas les reins financiers suffisamment solides pour s’aventurer dans la production de projets sans pouvoir compter au préalable sur une telle assurance.

LES DÉMARCHES

C’est en juin dernier que l’AQPM et l’ACPM ont présenté au gouvernement Trudeau une proposition conjointe pour la création d’un tel programme gouvernemental de compensation financière en cas d’interruption de tournage en raison de la COVID-19.

Au nombre des démarches effectuées jusqu’à présent, la présidente-directrice générale de l’AQPM, Hélène Messier, précise que « nous avons eu également des rencontres virtuelles avec, bien sûr, le cabinet de Steven Guilbeault (Patrimoine canadien) à maintes reprises, celui de madame Chrystia Freeland (Finances), le bureau du premier ministre Trudeau et le Conseil du Trésor. »

Malheureusement, toutes ces démarches au fédéral se sont avérées vaines jusqu’à présent.

GUILBEAULT OPTIMISTE

De mon côté, j’ai demandé au ministre Steven Guilbeault s’il allait appuyer la demande des producteurs de films et de télévision et proposer ce programme de compensation financière au premier ministre Justin Trudeau.

Sa réponse au Journal : « Nous y travaillons depuis plusieurs semaines. J’ai bon espoir que cela se règle sous peu. »

Est-ce que le ministre Guilbeault a raison de faire preuve d’optimisme ? On va le savoir dès demain, lors du discours du Trône que prononcera la gouverneure générale Julie Payette.

AU QUÉBEC

Depuis la reprise des tournages en juillet dernier, le Québec (par l’entremise de la SODEC) est la seule province qui a temporairement mis en place un programme de protection financière en cas d’interruption liée à la COVID-19.

Le problème ? Ce programme du gouvernement Legault prend fin le 31 octobre prochain. C’est donc dire qu’à compter du 1er novembre, toutes les nouvelles productions québécoises de films et d’émissions de télé (en plus de celles non réalisées à hauteur de 51 % d’ici la fin octobre) ne seront plus assurées contre la COVID-19.

Ce qui entraînera l’arrêt forcé des productions.

« Le paradoxe est aussi que des agences fédérales comme Téléfilm Canada exigent une telle assurance pour soutenir les longs métrages, mais que cette assurance n’est pas disponible, car le fédéral tarde à la mettre sur pied. Cherchez l’erreur », affirme à juste raison Hélène Messier.

En passant, un tel programme de protection des tournages contre la COVID-19 existe en France, en Belgique, en Autriche, au Royaume-Uni et en Australie.

Allez, M. Trudeau, action !