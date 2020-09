Les Yankees répliquent aux Blue Jays

Après avoir été vaincus 11 à 5 la veille, les Yankees de New York ont pris leur revanche sur les Blue Jays de Toronto, mardi soir, à Buffalo.

Cette fois, les Bombardiers du Bronx l’ont emporté par la marque de 12 à 1.

C’est Aaron Hicks qui a été le frappeur le plus productif chez les vainqueurs. Le voltigeur a permis à trois de ses coéquipiers de fouler la plaque et a fait le tour des sentiers à deux reprises.

Contrairement à leur habitude, les Yankees n’ont frappé aucun circuit.

Le lanceur Gerrit Cole (7-3) a également joué un rôle important dans ce gain. Le droitier a œuvré pendant sept manches. Il a donné un point et cinq frappes en lieu sûr. L’athlète de 30 ans a également passé sept adversaires dans la mitaine. Les releveurs Zach Britton et Adam Ottavino ont ensuite poursuivi sur la lancée de leur partant.

La défaite a été ajoutée au dossier Tanner Roark (2-3). En quatre manches et un tiers, l’artilleur de 33 ans a permis six points et sept coups sûrs.

L’unique point des Jays a été inscrit en vertu d'un circuit de Cavan Biggio. Il s’agissait de la sixième fois cette saison qu’il expulsait la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Les deux équipes se retrouveront mercredi soir pour le troisième duel de cette série de quatre rencontres.

Un titre de section pour les Braves

À Atlanta, les Braves ont vaincu les Marlins de Miami 11 à 1 et se sont ainsi assurés de finir au sommet de la section Est de la Ligue nationale.

Il s’agit d’ailleurs de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’équipe de la Géorgie termine au sommet de sa section.

Visiblement motivés, les nouveaux champions ont étiré les bras à cinq reprises contre la formation floridienne.

Marcel Ozuna (deux fois), Ozzie Albies, Dansby Swanson et Freddie Freeman ont été les auteurs de ses circuits. En plus de ses deux longues balles, Ozuna également produit deux autres points grâce à un double.

La victoire a été obtenue par Bryse Wilson (1-0), tandis que le revers a été encaissé par Jose Urena (0-3).

Qualifications

Les Braves ne sont pas la seule équipe qui a confirmé sa place lors des séries éliminatoires mardi. Les Indians ont également obtenu leur billet grâce à un circuit de trois points de Jose Ramirez en 10e manche qui a procuré une victoire de 5 à 3 face aux White Sox de Chicago, à Cleveland.

Même s’ils se sont inclinés 3 à 2 devant les Pirates à Pittsburgh, les Cubs de Chicago seront également du tournoi d’après-saison en vertu de la défaite des Reds. Ces derniers ont été vaincus 3 à 2 par les Brewers de Milwaukee, à Cincinnati.