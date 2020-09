Notre-Dame-du-Mont-Carmel connaît un boum de croissance

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL - Le village de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, entre Trois-Rivières et Shawinigan, est en train de connaître une croissance impressionnante.

À l'école primaire du village viennent tout juste d'être ajoutés huit classes et un gymnase. Ça ne suffira cependant pas et des plans pour un autre agrandissement sont déjà déposés.

L'immense garage municipal en construction pour 4,5 millions $ ne suffira pas non plus. Il faudra garder en opération l'actuel garage.

Depuis 2010, la population de maintenant près de 6000 habitants a cru de 12%, le budget municipal de 6,6 millions $, de 50%, et la valeur foncière totale de 72%.

Le maire se réjouit de la situation. «C'est sûr que notre situation géographique est très bonne, mais ça, on ne peut pas s'en attribuer le mérite. Quand même, je pense que les gens aiment les grands terrains, aiment avoir une qualité de vie, et les familles attirent les familles», analyse Luc Dostaler.

Il faut accélérer la cadence du vaste développement domiciliaire en cours. Ce qui devait être réalisé en 10 ans le sera en deux fois moins de temps.

«J'avais 100 terrains et c'est pratiquement plein. Il va falloir que je développe plus vite», indique Gino Campanozzi, promoteur du Domaine de la famille.

Au camping du lac Morin on a ouvert en juillet un nouveau restaurant. Or il est déjà trop petit. Un agrandissement est en cours. «Les gens se bâtissent et beaucoup de monde s'en viennent dans notre coin. Donc on a décidé de bâtir un restaurant neuf», explique le propriétaire Yannick Lemay.

Ce boum de développement a suscité deux questions à l'hôtel de ville : doit-on s'attribuer le statut de ville et doit-on changer le nom de la municipalité?

Il a été décidé que non. Puisque l’identité de la municipalité a contribué jusqu’ici à sa capacité d’attraction, la municipalité a intérêt à la conserver.