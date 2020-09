Pas d'Halloween à Montréal?

En raison de la deuxième vague de la pandémie qui souffle sur le Québec, la directrice régionale de santé publique de Montréal ne croit pas qu’il serait responsable de célébrer Halloween de façon « normale » dans la métropole cette année.

«Si [le nombre de cas] continue à progresser, même si c'est quand même assez loin, l'Halloween, c'est sûr que ça va être à reconsidérer», a révélé Mylène Drouin, mardi, lors d'une entrevue au micro de Benoît Dutrizac, à QUB radio.

Au début du mois, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, avait fait part de ses craintes sur les risques de propagation du virus posés par la collecte de bonbons.

La semaine dernière, avant que plusieurs régions basculent au niveau d’alerte orange, le ministère de la Santé a confié au Journal que « ce n’est pas dans les intentions de la Santé publique d’annuler toutes festivités liées à l’Halloween. »

Plusieurs activités d’Halloween ont déjà été annulées dans certaines municipalités du Québec.

Le premier ministre de l’Ontario, où l’augmentation soudaine de cas se fait également sentir, a également émis ses réserves sur le porte-à-porte traditionnel du 31 octobre.

«Ça me rend nerveux de penser que des enfants feront la collecte en temps de pandémie, a justifié Doug Ford. Je préférerais qu’ils restent à la maison.»

Un reconfinement nécessaire?

Afin de ralentir la propagation de la COVID-19 à Montréal, Mme Drouin ne croit pas qu’il est impératif de fermer les commerces, dont les bars et les restaurants, et de forcer les citoyens à se reconfiner.

«Dans la zone orange, ce n’est pas sur la table, explique-t-elle. C’est certain que si on arrive dans le rouge, on devra en discuter. Le pari qu’on prend pour les prochaines semaines, c’est que les mesures supplémentaires ajoutées pour réduire les contacts sociaux vont nous aider à aplanir la courbe de façon importante. »

Il faut donc éviter les partys, ou du moins les restreindre, ainsi que de suivre les mesures d’hygiène et de distanciation martelées par les autorités depuis le printemps.

«Avec l’été et la baisse significative des cas, on a perdu un peu le sens du deux mètres, ajoute-t-elle. Il faut en reprendre conscience, ainsi que des gestes que l'on pose, comme se laver les mains régulièrement.»