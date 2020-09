Trump appelle les deux députés scandinaves qui l'ont proposé pour le Nobel de la Paix

Oslo | Le président américain Donald Trump s'est fendu d'un coup de fil avec deux députés scandinaves pour les remercier d'avoir proposé sa candidature au prix Nobel de la paix 2021, ont annoncé les deux élus mardi.

«J'étais en route pour l'écurie avec ma fille quand le président @realDonaldTrump a appelé et m'a remercié pour la nomination au prix Nobel de la paix», a twitté le député chrétien-démocrate suédois Magnus Jacobsson.

«Nous avons eu une bonne conversation sur la paix au Moyen-Orient et dans les Balkans. Je souhaite au président bonne chance avec les processus de paix», a-t-il ajouté dans le message accompagné d'une photo d'un Donald Trump souriant au téléphone.

Le député norvégien Christian Tybring-Gjedde, issu de la droite populiste anti-immigration (parti du Progrès), a déclaré à l'AFP avoir lui aussi reçu lundi un appel téléphonique de M. Trump.

«C'était juste pour me remercier pour la nomination», a-t-il dit, sans vouloir en révéler davantage sur le contenu de leur conversation.

«J'ai été surpris. C'était très positif qu'il fasse cela, je ne pense pas que tout le monde fasse la même chose. Il est très sympathique», a-t-il ajouté.

MM. Tybring-Gjedde et Jacobsson avaient annoncé début septembre avoir proposé la candidature de Donald Trump au Nobel de la paix 2021, le premier pour son rôle dans l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, le second pour ses efforts de rapprochement entre la Serbie et le Kosovo, dont les relations plus de 20 ans après la guerre qui les a opposés restent tendues.

Donald Trump s'est à de multiples reprises félicité de cette nomination au Nobel, semblant en faire un argument électoral à quelques longueurs de l'élection présidentielle du 3 novembre dans laquelle il est candidat à un second mandat.

De leur côté, les experts du Nobel ne croient guère dans les chances du milliardaire de remporter le prix, tandis que l'Institut Nobel souligne qu'une nomination n'a pas valeur d'adoubement de sa part, des milliers de personnes (parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d'université, etc.) étant habilitées à soumettre une candidature.