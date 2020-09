Un record pour Kucherov

Nikita Kucherov a écrit son nom dans le livre des records du Lightning de Tampa Bay.

Avec deux passes dans le gain de 3 à 2 contre les Stars, le Russe a devancé Brad Richards pour le plus grand nombre de points en séries en une saison par un joueur du Lightning.

En 21 matchs, Kucherov a maintenant 28 points (6 buts, 22 passes). Richards avait obtenu 26 points (12 buts, 14 passes) en 23 rencontres lors du printemps 2004.

« C’est cool de faire partie de l’histoire, mais nous ne sommes pas venus ici pour battre des records, a dit Kucherov. On est venus ici pour gagner la coupe Stanley. C’est l’objectif principal. Il faut respecter le plan de match, jouer de la bonne façon et aider l’équipe à gagner. »

En 2004, Richards et le Lightning avaient remporté la coupe Stanley en triomphant des Flames de Calgary en sept matchs.

Kucherov aimerait maintenant suivre les traces des Richards, Martin St-Louis et Vincent Lecavalier, trois membres clés de cette formation championne.

Une frousse

Le Lightning a gagné ce match grâce à une très bonne première période. L’équipe de Jon Cooper a fait payer l’indiscipline des Stars en début de rencontre avec deux buts en supériorité numérique.

Kucherov a orchestré les buts de Brayden Point et d’Ondrej Palat, avec des passes précises. Le numéro 86 a trouvé la façon d’effacer un départ assez hasardeux de son côté.

« Nikita a élevé son jeu de plusieurs façons, a mentionné le défenseur Kevin

Shattenkirk. Il a fait de gros jeux défensivement. On a eu une frousse quand il a foncé dans la bande et quand il a été frappé en territoire central. On a vu comment il est dangereux en supériorité numérique. C’est une facette du jeu qu’il utilise pour se donner de l’élan. Il a fait un travail formidable ce soir [hier]. Il est resté fidèle au plan de match et il a été récompensé. »

« J’aime son niveau d’intensité, a renchéri Jon Cooper. Les gens parleront de ses deux passes, mais je regarde aussi la façon avec laquelle travaille. Il a beaucoup de talent, mais il n’a jamais peur de se salir le nez. »

En première période, Kucherov a retraité au vestiaire après une dangereuse chute derrière le filet de son gardien. Le défenseur Jamie Oleksiak lui avait fait perdre son équilibre sur ce jeu.

« Ma visière était brisée, a précisé le Russe de 27 ans pour expliquer son retour au vestiaire. J’ai eu un départ difficile. Mais en séries, tu dois apprendre à jouer, peu importe les circonstances. »

En contrôle

Les Stars ont fait augmenter le niveau de nervosité du Lightning en réduisant l’écart à un seul but tôt en troisième période.

« Nous menions 3 à 0 et nous avons écopé de mauvaises punitions en deuxième période, a affirmé le défenseur Victor Hedman. J’ai toutefois aimé notre réaction quand le pointage était de 3 à 2. Nous avons réussi à contrôler le jeu en plaçant plusieurs rondelles dans le fond de

territoire des Stars. »