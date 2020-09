Une enquête de tentative de meurtre débouche sur 14 arrestations à Montréal

Alors que les fusillades se multiplient dans la métropole, 14 personnes ont été arrêtées et trois autres sont toujours recherchées par la police de Montréal concernant des infractions criminelles en matière d’armes à feu.

Ces arrestations surviennent près d’une année après une tentative de meurtre ayant eu lieu le 5 octobre 2019, dans le quartier Côte-des-Neiges.

«L’enquête [dans ce dossier] a permis d’établir que quatre suspects étaient directement impliqués dans l’événement et que 13 autres individus opéraient des activités criminelles en matière d’armes à feu et de stupéfiants», a dit l’inspectrice au Service des enquêtes criminelles du SPVM Christine Christie, en conférence de presse mardi.

Les autorités n’ont cependant pas voulu révéler si les suspects arrêtés étaient reliés à un groupe criminel en particulier.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Quinze perquisitions ont été effectuées en cours d’enquête, soit 11 dans des résidences et 4 dans des véhicules. Ces perquisitions ont permis la saisie de cinq armes à feu, six dispositifs prohibés, des centaines de munitions, ainsi que diverses quantités de cocaïne et de crack.

Selon leur niveau d’implication, les suspects épinglés devront faire face à des accusations de tentative de meurtre, de complicité après le fait, de voies de fait, tandis que d’autres seront accusés en matière de trafic de stupéfiants et de trafic d’armes.

Ces arrestations ont eu lieu au moment où les incidents impliquant des armes à feu se multiplient dans différents secteurs de la ville, notamment à Montréal-Nord, Ahuntsic, Rivière-des-Prairies et dans le Vieux-Montréal.

Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a tenu à se faire rassurant lors de la conférence de presse. «On n’abandonnera pas. Chaque crime de violence est pris au sérieux. Oui, ça nous préoccupe à chaque fois. Encore hier soir [lundi], il y a eu un tel événement. Heureusement, personne n’a été blessé, mais nos enquêteurs travaillent fort pour tenter d’identifier les auteurs de ces crimes-là», a dit M. Caron.

Ce dernier a assuré que le SPVM ne «lésinerait pas sur les moyens» pour mettre un frein à cette vague de crimes violents qui «minent le sentiment de sécurité des Montréalais».

Liste des suspects accusés :