TRUDEAU, Christiane



À St-Eustache, le 4 septembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Christiane Trudeau, épouse de monsieur Jean-Marc Lauzon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Alexandre (Roxanne) et Frédéric, ses petits-enfants: Victoria, Florence et Anthonie, ses soeurs Francine (André), Johanne (Jacques), Ginette et son frère Michel (Louise) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle dimanche 4 octobre de 9h à 12h suivi de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu au salon même à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation HMR.