CHAUSSÉ, Guy



De St-Sulpice, le 3 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Guy Chaussé, époux de Mme Lorraine Charron.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Yvon), André (Line), Jacques (Catherine) et Réjean, ses petits-enfants Sébastien, Mariline, Simon, Karine, Steve, Stéphanie et Mathieu, ses onze arrière-petits-enfants, son frère Léo (Ghislaine) et ses soeurs Jennine, Cécile, Lucie (Mario), son beau-frère Roland (Claudette) et sa belle-soeur Annette ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour leurs bons soins.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 septembre dès 10h, au:suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 11h.