12% plus de signalements à la DPJ

Malgré la pandémie, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a traité 12% plus de signalements en 2019-2020 par rapport à l’an passé.

C’est dire que la DPJ a analysé 118 316 signalements au cours de la dernière année, soit une moyenne de 324 par jour. De ce nombre, 36 590 ont été retenus.

La médiatisation du drame de la fillette de Granby et la sensibilisation accrue de la population expliquent en partie cette hausse de signalements, estime Linda See, directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

De mars à juin, soit dans les premiers mois de la crise sanitaire, la DPJ a toutefois reçu 20,5% moins de signalements qu’à pareille date l’an dernier.

«Notre offre de services en protection de la jeunesse a été maintenue pendant la pandémie», rappelle Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

La période 2019-2020 a aussi été marquée par la tenue de la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui soumettra son rapport et ses recommandations au gouvernement au plus tard le 30 novembre.