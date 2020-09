SAMUEL, Marcel



Le 26 avril 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Marcel Samuel, fils de Viateur Samuel et de Janette Blouin.Il laisse dans le deuil son fils Guillaume Barsetti-Samuel (Virginie), ses petits-enfants Nathan et Eva, sa conjointe Dany (Felicia, Cédric). Il laisse également ses soeurs Mariette (Jean-Marc), Suzette, Camille (Guy), Marlène et Renée, ses frères Julien, Pierre (Isabelle), ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 27 septembre 2020 de 13h à 16h.