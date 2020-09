BRODEUR, Jean-Claude



À Montréal, le 2 juin, à l'âge de 89 ans, est décédé Jean-Claude Brodeur, époux de feu Valérie Fournier.Il laisse dans le deuil son frère Réal (Lucie), sa soeur Françoise, ses neveux Benoit, Raymond et Denis, ses nièces Martine, Manon, Louise, Céline et Chantal, la famille Fournier, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 septembre dès 9 h au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 / F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le jour même à 11 h en l'église Ste-Bibiane (boul. St-Michel angle Dandurand).