TESSIER, Gaétan



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 15 septembre 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Gaétan Tessier.Il laisse dans le deuil son frère Robert (feu Thérèse Gagné), ses soeurs Réjeanne et Micheline (André Gauthier), plusieurs neveux et nièces ainsi qu'une grande amie, Gabrielle Parent.Il fut prédécédé par ses frères et soeurs Rita (feu John Cousineau), Léon (feu Jeanne-Claire Dallaire), Madeleine (feu Wilfrid Charron), Rosaire (feu Jeanne d'Arc Pilon) et Colette.Une cérémonie funéraire aura lieu le vendredi 25 septembre 2020 à 10h au :LACHUTE (QC) J8H 1M3Ouverture du salon vendredi à compter de 9h.