THÉRIEN, Gérard



De St-Janvier, est décédé à St-Jérôme, le 24 mai 2020, à l'âge de 79 ans, M. Gérard Thérien, époux de Mme Lise Dumoulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Ghislain (Carole), Sylvie (Yves), Christian (Carole), Stéphane (Hélène), ses petits-enfants : Yannick (Jacinthe), Marie Eve (Tommy), Magalie (David), Jessica (Francis), Tommy (Sara), Jonathan (Cassandra), Samuel (Allison), Jacob (Karyanne), Jérémy, les 2 filles d'Hélène, Maryline (Michaël), Alicia, le garçon de Yves, Kevin (Valérie), ses arrière-petits-enfants Zack, Mégane, Maély et Léa.Il laisse également ses soeurs Marie-Reine (feu Réal), Rollande (feu Maurice), Simone (Rémi), sa belle-soeur Marie-Paule, ses beaux-frères et belles-soeurs : Laurette (feu Claude), Léo (Josée), Réjean (Louise), Nicole (André), Gisèle (feu Claude), neveux, nièces, parents et amis.Un merci au CISSS de St-Jérôme pour les bons soins.Les funérailles auront lieu le samedi 3 octobre 2020 à 11h, à l'église de St-Janvier (17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel, J7J 1L4).Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans l'église.