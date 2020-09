LECLERC, Paul-Aimé



De Mirabel, le 14 mars 2020, à l'âge de 80 ans est décédé suite à une longue maladie M. Paul-Aimé Leclerc, époux de Mme Hélène Décary.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle Leclerc (Sylvain Dulong), Evelyne Leclerc (Martin Couture) et Richard Gauthier, ses petits-enfants Mathieu Lemieux, Samuel Leclerc-Dulong et Rémy Couture, ses soeurs Geneviève Leclerc et Edith Leclerc (Charles Lavallée), ses beaux-frères et belles-soeurs André Décary (Yolande), Normand Décary (Madeleine), Louise Décary, Estelle Gault et Gilberte Belleau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre dès 10h en l'église de Saint-Eustache (123 rue St-Louis, Saint-Eustache) et les funérailles auront lieu à 11h.Il fut confié au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934