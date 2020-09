RAYMOND née LATOUR, Alice



À St-Jérôme, le 29 mars 2020, est décédée Mme Alice Latour, à l'âge de 89 ans. Elle était la fille de feu François-Xavier Latour et feu Florida Brière, l'épouse de feu Gérard Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine Raymond (Guy), Lyne Raymond, Sylvain Raymond, Mario Raymond (Rollande), ses petits-enfants Sébastien, Martin (Suzanne), Dany, Tommy (Lorie) et Roxanne (Frédéric), ses arrière-petits-enfants Thaïlys, Kyliam et Charlie, ses belles-soeurs Françoise et Thérèse, son beau-frère Fernand, cousin(e)s, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 26 septembre 2020 à 10h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, QC, J7Z 4M6).DESROSIERS & FILS INC.