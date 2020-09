BLONDIN, Marie-Paule



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Marie-Paule Blondin, de Joliette, survenu le 23 mai 2020 à l'âge de 83 ans.Elle était l'épouse de Jean-Claude Mc Donald, la mère de feu Daniel et la soeur de feu Madeleine (feu Paul-Émile Majeau) et feu Suzanne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (feu Sylvie Lemay), Marie-Claude (François Denis); ses petits-enfants: Jean-Sébastien (Marie-Pier Villeneuve), Xavier et Frédérick (Nancy Côté); deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Rolande, Réjean (feu Gisèle Labelle), Armande (feu Gérald Léonard), André (feu Rollande Labrie); autres parents et amis.La famille de Mme Blondin vous accueillera le vendredi 25 septembre à compter de 13h auwww.centrefunerairejoliette.comUne cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Joliette.