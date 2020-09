LECHASSEUR, Rose-Délima



Au Centre de santé Christ-Roi de Nicolet, le jeudi 10 septembre 2020, est décédée à l'âge de 97 ans, Mme Rose-Délima Lechasseur, épouse de feu Robert Pellerin. Elle était domicilée à Nicolet, autrefois de Plessisville.Elle est allée rejoindre celles et ceux qui l'ont précédée: sa mère Rose-Délima Ouellet et son père Johnny Lechasseur; ses frères Léonard (feu Annette Proulx), Jean-Hector (Louise Deschamplain), Alphonse (Lisette Cossette), Paul-Émile (Germaine Bouchard), Antoine (Fernande Petitclair) ainsi que sa soeur Alphonsine (feu Louis Bernier).Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Lumina (feu Elzéard Dubé), Omérille (feu Maurice Desjardins), Laurence (feu Armand Prillo) et Monique (feu Patrick Harney); plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre, jour des funérailles, à compter de midi, auFRANÇOIS MARIE ROUSSEAU2500, ST-CALIXTEPLESSISVILLE, QC G6L 1S5819-362-7380Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h, en l'église St-Calixte de Plessisville. Vu les circonstances, nous vous invitons à respecter les mesures préventives de distanciation physique incluant le port du masque obligatoire.Sa nièce Nancy tient à remercier tout le personnel du Centre de santé Christ-Roi de Nicolet et particulièrement la préposée Candy pour leur dévouement et leur compassion.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. Formulaires disponibles sur place.