BROCHU, Maurice



À Longueuil, le 2 septembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé Maurice Brochu, époux de Georgette Laflamme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Vic Blais), ses petits-enfants Simon, Émilie et Camille, ses belles-soeurs Ghislaine et Micheline Laflamme ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs parents et amis.Un hommage lui sera rendu dans l'intimité.