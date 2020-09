DESCHAMPS, Raymond



À Vaudreuil-Dorion, le 26 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Raymond Deschamps, époux de feu Mme Denise Trudeau. Il laisse dans le deuil ses fils Jean (Andrée) et Jacques (Chantal), sa petite-fille Émilie ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 26 septembre 2020 à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion).Par respect pour les normes sanitaires actuelles, le port du masque sera obligatoire et certaines autres restrictions s'appliqueront également.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. (www.mspvs.org)