GAGNON, Louis



À Saint-Lambert, le 9 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Louis Gagnon, époux de Yolande Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 27 septembre 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h à la résidence funéraire :307, RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTUne cérémonie suivra en toute intimité à la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.