GIRARD, Claude



À Montréal, le lundi 7 septembre 2020 est décédé, à l'âge de 76 ans, Claude Girard, époux de Marie-Claire Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc et Alain, sa soeur Madeleine (André) et son frère Antoine, sa filleule Isabelle, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents, amis et voisins de la 13e Avenue.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 27 septembre 2020 de 11h à 14h, suivi de la cérémonie.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation LEUCAN seraient appréciés.