BOIVIN (née Hébert), Pauline



À Montréal, le 18 septembre, à l'âge de 98 ans, est décédée Pauline Hébert, épouse de feu Marcel Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Lise), Fernand (Estelle), Yves (Jocelyne), Réjean (Marguerite) et Marc, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Gérard, sa soeur Thérèse ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 septembre dès 13h30, suivi d'une prière à 15h, au:5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Des dons à la Fondation Fibrose kystique Canada/Division Québec seraient appréciés.