BEAUCHAMP, Juliette



Au Havre des Habitations Bordeleau, le 12 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Juliette Beauchamp autrefois de L'Épiphanie. Elle était l'épouse de feu Gérard Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Robert Chamberland) et Céline (Stéphane Roquebrune), son petit-fils Olivier, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de Mme Beauchamp vous accueillera le samedi 26 septembre à compter de 13h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée le samedi 26 septembre à 15h à la chapelle. Les cendres seront ensuite déposées au columbarium du centre funéraire.Au centre funéraire, les visites se font dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19. De plus, la famille vous informe à regret que l'usuel repas amical ne pourra être offert après la cérémonie. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire au centre funéraire.