FRASER, Mélissa



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mélissa Fraser, le 17 septembre 2020, à l'âge de 26 ans. Elle rejoint sa mère Josée Blais.Elle laisse dans le deuil son fils Lucas, son père M. Pierre Fraser (Nancy), ses frères et soeurs: Mathieu (Jessica), Christina (Charles), Émilie (Danny), Raphaël (Lili) et Marc-Étienne ainsi que ses grands-parents et amis.SALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.com