C’est un départ pour Le Guide de l’auto 2021

Après des mois de travail acharné, l’équipe du Guide de l’auto est fière de vous annoncer que l’édition 2021 de ce best-seller québécois est désormais en vente partout au Québec!

Encore une fois cette année, nous vous proposons des analyses en profondeur de tous les véhicules offerts sur le marché, de la Chevrolet Spark à la Ferrari F8 Tributo! Nous avons repensé le système de notation et l’affichage d’icônes dans chacun des essais routiers afin de vous permettre une lecture plus approfondie et une comparaison simplifiée entre les véhicules.

À LIRE AUSSI: Un Québécois nous présente sa collection exceptionnelle de Ferrari

À LIRE AUSSI: Le Ford Bronco en couverture du Guide de l'auto 2021

Sur la couverture de cette bible de 704 pages, vous verrez le Ford Bronco, assurément l’un des modèles les plus attendus de l’année dans le monde de l’automobile. Pour notre équipe, le choix n’a pas été difficile à faire. D’abord lancé en 1966 (un an seulement avant la première parution du Guide de l’auto), le Ford Bronco a marqué toute une génération de conducteurs par son design intemporel et ses grandes capacités hors-route.

À l’intérieur du Guide de l’auto 2021, vous retrouverez un dossier spécial sur un collectionneur du Québec et ses sublimes Ferrari, de même qu’un dossier retraçant l’histoire de la Manic, la seule voiture produite en série dans l’histoire du Québec. Parallèlement à ce dossier, un documentaire à ne pas manquer sera aussi diffusé sur la plate-forme Club illico dès le 24 septembre!

Fidèle à ses habitudes, l’équipe du Guide a travaillé fort pour réaliser des matchs comparatifs inédits, dont l’un ou nous avons réussi à mettre à l’essai trois VUS hybrides rechargeables : le Toyota RAV4 Prime, le Ford Escape PHEV et le Mitsubishi Outlander PHEV.

L’autre match comparatif met en vedette six VUS intermédiaires à trois rangées de sièges, une catégorie en forte demande depuis quelques années. Y figurent ainsi les Ford Explorer, Honda Pilot, Hyundai Palisade, Kia Telluride, Toyota Highlander et Volkswagen Atlas.

Bien entendu, nous vous présentons également notre populaire section des meilleurs achats, où nous dressons notre palmarès des véhicules les plus intéressants dans chaque catégorie de l’industrie.

Procurez-vous Le Guide de l’auto 2021 dans tous les bons magasins, ou en ligne en cliquant sur ce lien. On espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à l’écrire!