Comment démêler une situation amoureuse complexe?

Je suis dans une impasse et je ne vois que vous pour m’aider à en sortir, car je n’oserais jamais exposer mon problème à qui que ce soit dans mon entourage, tellement le sujet est intime et délicat.

Ma situation amoureuse est devenue une préoccupation de tous les instants et je ne me sens pas bien là-dedans. C’est la raison pour laquelle il faut que je trouve une issue qui me permette de respirer mieux dans ce que je ressens actuellement comme un étau. Je m’explique.

Je suis avec mon conjoint depuis trois ans. Au total, nous avons quand même vécu une séparation de trois mois et demi, juste avant que nous ayons complété notre première année ensemble. À ce moment-là, il me disait ressentir le besoin de voir d’autres femmes et d’expérimenter d’autres formes de vie sexuelle.

Ce qui m’avait étonné à cette époque, puisque nous avions une très belle complicité sur ce plan. Une complicité d’ailleurs qui ne s’est plus jamais démentie depuis que nous sommes revenus ensemble. Comme nous sommes tous les deux en début de quarantaine, vous pourriez me dire que nous vivons tous deux ce qu’on appelait autrefois le retour d’âge. Mais ce n’est pas mon cas. J’aime encore mon chum tel qu’il est et nos relations telles qu’elles sont.

Mais ce n’est pas pareil pour lui. Mon chum s’est découvert l’envie de faire des trips à trois. On en a d’ailleurs fait deux à ce jour, mais ce n’est pas suffisant pour lui. Il désire en faire davantage. De mon côté et même si j’ai aimé mes deux expériences, je ne ressens pas le besoin de la renouveler.

Là où se situe le cœur de mon problème, c’est que je sens chez lui une très forte envie de trip à trois, mais très peu d’envie de faire l’amour juste avec moi. J’irais presque jusqu’à avancer qu’il ne me désire que si j’accepte les trips à trois. Moi toute seule, je ne lui dis plus rien. En tout cas, c’est ce que je ressens.

Ça m’amène à me poser beaucoup de questions et je vous en soumets deux parce que j’ai tellement peur de le perdre : est-ce qu’il m’aime pour les bonnes raisons ? Est-ce qu’il pourrait tomber en amour avec une autre femme lors de nos trips à trois, même s’il me dit qu’il n’y a aucun danger ? Je tiens tellement à lui. Merci de m’éclairer.

Anonyme

Une expérience de couple comme la vôtre, ça augure mal pour espérer sa survie. Votre homme recherche des expériences sexuelles et vous recherchez une stabilité à long terme. On appelle ça des longueurs d’onde différentes. Dans ses trips à trois, il vous utilise pour collectionner des femmes. Mais si votre désir à vous est d’approfondir votre relation avec lui, c’est bien mal parti. Pour prendre votre décision, vous devriez réfléchir à l’hypothèse qui veut que vous l’ayez attiré au début, et que ce temps étant révolu, vos objectifs de vie sont rendus à l’opposé.