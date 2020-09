COVID-19 : plus de 13 000 nouveaux cas en 24 heures en France

PARIS | La France a enregistré 13 072 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures tandis que le taux de positivité des tests continue de grimper, selon les données publiées mercredi par Santé publique France.

Le nombre des cas est donc reparti à la hausse par rapport aux 10 008 enregistrés mardi, mais sans atteindre le record de samedi (13 498 cas positifs).

La part de malades parmi les personnes testées (taux de positivité) continue de grimper, à 6,2 %, contre 6,1 % la veille.

Dans les hôpitaux, 783 malades du virus ont été nouvellement admis dans la journée, dont 130 en réanimation.

En outre, 4244 malades de la COVID-19 ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, le même chiffre que mardi, dont 675 en réanimation, soit 24 de plus que la veille, a fait savoir le service public de santé.

Depuis le début de l’épidémie, au moins 31 459 morts liées à la COVID-19 ont été enregistrées en France, soit 43 de plus que la veille, dont 20 888 en milieu hospitalier.

Nouveau tour de vis en France, fermeture des bars à Marseille

Le gouvernement français a annoncé mercredi de nouvelles mesures draconiennes et territorialisées pour lutter contre la pandémie de COVID-19, notamment la fermeture totale des bars et des restaurants dans la deuxième ville Marseille et la mise en « état d’alerte renforcée » de onze métropoles, dont Paris ou Lille.

«La situation continue globalement de se dégrader, dans certains territoires, et les conséquences sanitaires, en particulier le niveau de tension hospitalière, exigent que nous prenions des mesures supplémentaires», a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran pour expliquer ces décisions, les plus strictes prises depuis la fin du confinement généralisé de la population le 11 mai.

Ainsi, la métropole d’Aix-Marseille, dans le sud-est, et la Guadeloupe, dans les Antilles, ont été placées en «zone d’alerte maximale», a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.

Ce niveau d’alerte, précédant l’état d’urgence sanitaire, entraîne la fermeture totale des bars et des restaurants, une mesure redoutée par un secteur déjà très affaibli par le confinement du printemps.

Par ailleurs, onze autres métropoles, dont Paris et Lille, ont été placées en «zone d’alerte renforcée», ce qui implique notamment une fermeture des bars à partir de 22 heures, ainsi que la limitation des rassemblements à 1000 personnes, contre 5000 actuellement. Cette mesure devrait notamment concerner le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui commencera dimanche, quatre mois plus tard que sa programmation habituelle, et avait déjà prévu de réduire sa jauge à 5000 spectateurs.

Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont également proscrits, et les salles pour les activités festives et associatives sont fermées.

«Il est encore temps d’agir, les mesures que nous prenons ont pour objectif de sortir de cette trajectoire», a insisté M. Véran, appelant les Français à respecter les gestes barrières et à ne pas multiplier les dîners ou les rassemblements amicaux ou familiaux.

Il y a actuellement «près de 6000 malades hospitalisés, plus de 600 hospitalisations par jour depuis quelques jours» dont «une centaine en réanimation».