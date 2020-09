COVID-19: haro sur le dépistage; l'Ontario se tourne vers les pharmacies

La question du dépistage de la COVID-19 continue d’être au centre des préoccupations au Canada, alors que l'on comptabilisait quelque 800 nouvelles contaminations en début d’après-midi, mercredi.

Encore une fois, c’est le Québec et l’Ontario qui restent les principaux foyers d’éclosions au pays avec 471 et 335 nouveaux cas rapportés pour la journée.

Dans la Belle Province, les autorités ont fait état d’un total de 69 088 personnes infectées et 5809 morts, dont quatre nouveaux décès. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a noté une hausse de la transmission communautaire et des hospitalisations. Il y en avait 10 de plus, pour un total 178 personnes hospitalisées.

En outre, les prélèvements réalisés le 21 septembre s'élèvent à 21 736 pour un total de 2 136 944 tests, et ce, même si les files d’attente dans les cliniques de dépistage ne cessent de faire les manchettes.

Des tests en pharmacie en Ontario

En Ontario, le nombre de nouvelles contaminations dépassait une nouvelle fois les 300 cas, à raison de 102 à Toronto, 79 dans la région de Peel et 65 dans la région d’Ottawa. La ministre de Santé, Christine Elliot, a précisé que 69 % des nouveaux cas comptabilisés mercredi avaient moins de 40 ans.

Par ailleurs, le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé que dès vendredi, jusqu'à 60 pharmacies de l'Ontario commenceront à proposer des tests de dépistage, exclusivement sur rendez-vous, et ce, pour ceux qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19. D'autres emplacements s'ajouteront à cette initiative dans les semaines à venir, a-t-on ajouté.

«Avec l'aide d'autant de partenaires, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d'effectuer 50 000 tests par jour afin d'enrayer la propagation de la COVID-19», a souligné M. Ford, par communiqué.

Au total, le Canada comptait mercredi après-midi 147 513 cas de la COVID-19 et 9242 décès depuis le début de la crise sanitaire, dont de nouveaux cas au Manitoba (+ 42).

La coopération des jeunes adultes demandée

Dans une déclaration, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a souligné que le nombre moyen de cas quotidiens était de 1123 cas au cours des sept derniers jours, par rapport à 380 cas signalés par jour à la mi-août.

Par ailleurs, elle a réitéré mercredi son message aux jeunes adultes, les invitant à «respecter rigoureusement les mesures de protection individuelle, notamment la distanciation physique, le lavage des mains, le port du masque non médical».

Selon cette dernière, le pays est à la croisée des chemins par rapport à la trajectoire épidémique de la COVID-19. Et si la tendance n’est pas rapidement inversée, plusieurs provinces vont connaître une forte résurgence de la maladie.

«Dans les faits, nous ne pouvons pas revenir à un taux de transmission faible sans votre aide, a-t-elle confié. C'est votre génération, c'est à votre tour, travaillons ensemble pour y arriver.»