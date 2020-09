BEAUDRY, Abbé Léonide



Le 15 septembre 2020, l'abbé Léonide Beaudry est décédé à l'Infirmerie du Séminaire de St-Hyacinthe à l'âge deIl était le fils d'Euclide Beaudry et d'Évelina McLean. Aîné d'une famille de sept enfants, il laisse dans le deuil sa soeur Fernande, épouse de Gilles Gendron, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il était le frère de feus : Flore, Eugène, Yvon, Orise et Réal Beaudry.Après ses études classiques et théologiques, il fut ordonné prêtre par Mgr Arthur Douville le 31 mai 1947. De 1947 à 1952, il fut vicaire aux Paroisses St-Romuald de Farham, Marie-Auxiliatrice de St-Joseph-de-Sorel et St-Liboire. En 1952, nous le retrouvons de nouveau à St-Romuald de Farham où il restera jusqu'en juillet 1959. Après un bref séjour à Acton Vale, il est nommé curé de la Paroisse St-Pierre-de-Véronne à Pike-River en septembre 1965. Nommé curé à Adamsville en 1975, il y exerça sont ministère jusqu'à sa retraite le 2 août 1994. Il se retira au Séminaire de St-Hyacinthe où il est décédé le 15 septembre 2020.La direction des funérailles a été confiée au. Sa dépouille sera exposée au salon :vendredi, 25 septembre, de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 et 9h00 à 10h30 le lendemain. Ses funérailles seront présidées par Mgr Christian Rodembourg, Évêque de St-Hyacinthe, à 11h00 le 26 septembre. L'inhumation au cimetière de St-Césaire suivra immédiatement.Nous tenons à remercier le personnel infirmier du Séminaire pour leur dévouement et les soins qu'il a reçus durant toutes ses années passées au Séminaire après sa retraite.