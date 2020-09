SABOURIN, Rita



À Marieville, le 23 avril 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Rita Sabourin, épouse de feu Maurice Dupont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (France), feu Louis (Johanne et son beau-fils Robert), Nicole (Robert) et Sylvie (Michel), ses petits-enfants Audrée Anne, François Philippe, Julien, Stéphanie, Jonathan et Guillaume, ses soeurs Thérèse et Denise, ses frères Jean-Paul et Claude, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre 2020 de 9h à 11h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de la Résidence des Bâtisseurs de Chambly ainsi que le personnel du CHSLD de Sainte-Croix pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Rita Sabourin.