Des Faucons revigorés

Après deux saisons de misère où la défensive en a arraché, les Faucons de Lévis croient que l’expérience acquise va payer cette année.

L’an dernier dans une saison d’une seule victoire en neuf parties, les Faucons misaient sur neuf recrues comme partants en défensive. « Ce fut très difficile l’an dernier, mais nous avons beaucoup progressé, résume l’entraîneur-chef Pierre-Alain Bouffard qui porte également le chapeau de coordonnateur défensif. Les gars sont plus matures physiquement et ils comprennent mieux le système. J’ai pu voir la différence pendant le camp. Nous sommes sur le terrain depuis le 3 août et ce fut profitable pour nos jeunes. »

Capitaine de l’unité défensive en compagnie du secondeur Marc-Antoine Lacroix, le maraudeur Ndéki Garant Doumambila abonde dans le même sens. « On ne va pas revivre une saison comme en 2019 en défensive, affirme-t-il. L’an dernier, on se sentait mal pour l’offensive qui produisait beaucoup de points, mais nous n’étions pas capables d’arrêter nos adversaires. »

« Nous avons accordé beaucoup de points l’an dernier, mais nous avons beaucoup appris de nos erreurs, poursuit l’étudiant en architecture. C’est un autre groupe depuis le début du camp. Les partants sont tous de retour et ça paraît, un an d’expérience. Sur la ligne défensive, on peut maintenant compter sur Zaac Leclerc comme plaqueur, lui qui évoluait sur la ligne offensive l’an dernier. Nous avons aussi un bon groupe de demis défensifs. »

Nouveau quart-arrière

Les Faucons miseront sur un nouveau quart-arrière. Partant depuis le jour 1, Adrien Guay a fait le saut avec les Stingers de Concordia après trois ans à Lévis. Très peu utilisé à ses deux saisons, Justin Quirion prendra la relève.

« Depuis le départ d’Adrien, Justin a élevé son jeu d’un cran et il a pris le contrôle de l’équipe, mentionne Bouffard qui est très heureux de débuter la saison même si les saisons du réseau universitaire et du circuit scolaire dans les régions de Québec/Chaudière-Appalaches ont été annulées. Il attendait son moment. Je savais qu’il était bon, mais je suis très, très surpris de ses performances jusqu’à présent. Il est à un niveau plus haut que j’espérais. J’ai hâte de le voir dans un vrai match. Il vivra son vrai test contre Garneau. »

Système de jeu

Si Guay était une menace constante avec ses jambes, Quirion est un pivot qui demeure dans la pochette et mise sur la passe. Les Faucons qui privilégient l’attaque sans caucus vont-ils changer de système de jeu ? « On va garder notre identité en tentant de créer beaucoup de mouvements, mais on va changer notre approche, a expliqué Bouffard.

« En Gabriel Leblond, on mise sur l’un des meilleurs porteurs du circuit et notre meilleur joueur et tous les partants de notre ligne offensive sont de retour sauf un. Justin n’aura pas à tout faire seul puisqu’il sera bien entouré. »

Le moment tant attendu pour Justin Quirion

Justin Quirion attendait ce moment depuis longtemps. Promu partant en raison du départ d’Adrien Guay pour les rangs universitaires, le quart-arrière de 3e année est prêt à relever ce défi. « J’ai travaillé fort depuis deux ans sur le terrain et à l’extérieur et je me sens prêt, a souligné Quirion. Même si j’ai peu joué, j’ai progressé vraiment beaucoup. Quand je suis arrivé ici après mes années dans le juvénile Division 2 avec les Dragons de la polyvalente Saint-Georges, j’ai découvert un tout autre football. Je n’étais pas prêt à jouer la première année. J’ai souvent eu envie de me retrouver sur le terrain, mais j’ai accepté mon rôle et je savais que mon temps viendrait. »

Des objectifs personnels en prévision de sa première saison comme partant ? « Mon seul objectif est de gagner, résume le Beauceron qui avait mené les Dragons à une saison parfaite de 10-0 en 2017. Ça fait deux ans qu’on n’a pas de succès et c’est le temps de prouver à tout le Québec qu’on mérite notre place en Division 1. »

Quirion pourra miser sur Gabriel Leblond pour lui faciliter le travail. Deuxième meilleur porteur du circuit en 2019 avec 1056 verges, Leblond est de retour pour une 4e saison avec de grands objectifs.

Objectif personnel

« Pendant l’hiver, je visais une moyenne de 180 verges par partie, raconte-t-il. Notre ligne offensive ressemble un peu à celle de 2017 quand je suis arrivé. Les gars sont plus jeunes, mais nous avons beaucoup de profondeur. Pendant l’hiver et cet été, j’ai pratiqué plus mes réceptions. Je vise maintenant une moyenne de 200 verges par partie combinant les gains au sol et la passe. » En 2017 lors de la dernière saison victorieuse des Faucons, Joanik Masse avait amassé 1891 verges au sol, signant la deuxième meilleure performance de l’histoire du circuit. Il avait raté le dernier match de la saison face aux Spartiates du Vieux-Montréal en raison d’une blessure, mettant ainsi fin abruptement à la chasse au record.

Parce que Guay représentait une grande menace, son départ signifiera que les défensives adverses auront encore plus les yeux tournés vers Leblond.

« Ça ajoute de la pression, mais je suis capable d’en prendre, souligne-t-il. D’autres porteurs sont aussi capables de courir. La course a toujours été notre point fort et il n’y a pas de doute que ça va être encore une facette importante. Les qualités de passeur de Justin pourraient enlever de la pression dans la boîte défensive. Un joueur de moins dans la boîte peut tout changer. »