BÉLANGER, Jean-Louis



De Ville LaSalle, 19 septembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Bélanger.Il laisse dans le deuil, ses trois filles, Judith, Julie et Rachel, ses petits-enfants, Maxime, Roxanne, Samuel, Jade, Maya et son arrière-petite-fille Charlotte, ses frères, Georges, Jacques, sa soeur Lucie, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses dernières volontés, la famille et les amis pourront rendre un dernier hommage en célébration de sa vie lors d'un " toast " qui se déroulera chez Rachel. Les détails vous seront communiqués en privé.Prenez note que toutes les restrictions sanitaires obligatoires seront maintenues.