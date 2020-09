EN DIRECT | Discours du Trône à Ottawa

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau met en jeu sa survie en exposant mercredi au Parlement son plan de relance post-pandémie lors du discours du Trône.

Ce traditionnel discours du Trône marque l'ouverture d'une nouvelle session au Parlement . Il sera suivi dans les semaines à venir d'un vote de confiance des députés, qui pourrait théoriquement provoquer la chute du gouvernement et la tenue de nouvelles élections.

La gouverneure générale Julie Payette fera la lecture du discours du gouvernement au Parlement.

Le premier ministre doit ensuite s'adresser «à la nation» quelques heures plus tard, lors d'une rare allocution télévisée où il devrait notamment lancer un appel aux Canadiens à redoubler d'efforts face à la pandémie.

Le Canada est confronté à une augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus «à un rythme accéléré» depuis quelques semaines, qui fait craindre l'arrivée d'une deuxième vague cet automne.

M. Trudeau a décidé mi-août de fermer le Parlement, invoquant la nécessité de préparer un nouveau plan pour relancer l'économie, laminée par l'épidémie, qui a aussi fait plus de 9000 morts au Canada.

Dans ce discours, le gouvernement devait initialement présenter ses nouvelles ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales afin de construire «un Canada plus résistant».

Mais le retour en force du coronavirus a chamboulé les plans du gouvernement, qui devra accentuer ses mesures pour limiter sa propagation.

La nouvelle ministre des Finances, Chrystia Freeland, s'interroge également sur la capacité budgétaire du gouvernement à mener des réformes majeures, après avoir dépensé plus de 300 milliards de dollars en aide d'urgence depuis six mois.

«Le combat contre la Covid-19 est loin d'être terminé, nous devons donc rester concentrés», a souligné M. Trudeau la semaine dernière. Mais il a insisté sur la nécessité d'obtenir «l'approbation du Parlement» pour son nouveau plan.

Le gouvernement libéral a été reconduit au pouvoir aux élections d'octobre, mais privé de sa majorité précédente.

L'opposition est divisée en trois partis principaux, dont le premier, le Parti conservateur, vient à peine d'élire un nouveau chef peu connu, Erin O'Toole.

M. O'Toole et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sont en isolement préventif après avoir contracté le coronavirus.

Et les partis à la Chambre des communes d'Ottawa doivent encore s'entendre pour savoir combien des 338 députés pourront être au Parlement pour voter sur le discours du Trône et si le vote à distance sera possible.

Pour renverser le gouvernement, l'opposition n'aurait d'autre choix que de s'unir. Mais peu d'experts croient qu'elle cherchera à faire tomber le gouvernement Trudeau dès cet automne.

«Je ne veux pas d'élections», a assuré récemment M. Trudeau. «Mais on est dans un Parlement minoritaire et ce n'est pas moi qui vais décider s'il y a des élections, ce sont les partis d'opposition», a-t-il ajouté.

L'opposition y voit une tentative de faire oublier à l'opinion publique un nouveau scandale éthique qui a ébranlé le dirigeant libéral cet été.

Son gouvernement a attribué en pleine pandémie un important contrat gouvernemental à une association caritative ayant rémunéré plusieurs membres de la famille Trudeau. Ce contrat a depuis été annulé et l'association dissoute.