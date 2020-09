Discours à la nation: Trudeau en appelle à la solidarité des Canadiens

Le premier ministre Justin Trudeau a exhorté mercredi soir les Canadiens à redoubler leurs efforts pour limiter les dégâts de la pandémie dans un discours télévisé à la nation où il est revenu sur le discours du Trône présenté en après-midi par son gouvernement.

«Le virus est en train de revenir en force dans plusieurs parties du pays. Dans nos quatre plus grandes provinces, la deuxième vague ne fait pas que commencer, elle est en cours», a-t-il martelé en invitant les citoyens à réduire leurs interactions sociales.

«Ce n’est pas le temps de faire des partys. Personne n’est invincible. Et vos proches ne le sont pas non plus», a-t-il ajouté en revenant sur l’importance du port du masque et de respecter les règles de distanciation physique.

M. Trudeau en a profité pour souligner les grandes priorités contenues dans le discours du Trône présenté par la gouverneure générale, Julie Payette, plus tôt mercredi, et qui fera l’objet d’un vote de confiance.

Il a notamment mentionné la promesse de prolonger la subvention salariale jusqu’à l’été prochain et la volonté de son gouvernement de passer en deuxième vitesse pour mettre en place un système d’assurance-médicaments universel.

M. Trudeau s’est par ailleurs défendu d’avoir l’intention de dépenser sans compter.

«Je sais que certains se demandent comment on peut se permettre de faire [tout ce que nous promettons] pour les Canadiens. C’est légitime. Les taux d’intérêt faibles signifient qu’on peut se le permettre. Et en fait, en faire moins finirait par coûter beaucoup plus.»