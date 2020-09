«J.E» s’adapte à la pandémie

La pandémie et ses effets seront dans la mire de «J.E» cet automne. Déjà sur la piste de scandales, d’aberrations et d’injustices, l’équipe d’enquête de l’émission élargit son champ d’investigation pour sa 28e saison, en s’intéressant notamment aux masques et aux désinfectants à mains.

Comme les autres artisans de la télévision, les troupes de «J.E» ont écopé des contrecoups du confinement, en mars dernier. Il restait environ un mois à la saison 2019-2020 lorsque le gouvernement a décrété la quarantaine, stoppant ainsi la production du rendez-vous hebdomadaire d’affaires publiques.

Compte tenu des circonstances, c’est avec un peu de retard sur leur horaire annuel habituel que les journalistes ont repris le collier en août, d’autant plus déterminés à faire la lumière sur les affaires qui le méritent. Cette 28e année démarre en force ce jeudi, avec un reportage à faire frissonner sur des personnes négligées en CHSLD et leurs proches affolés d’être tenus dans l’ignorance.

«On met les bouchées quadruples pour mener nos enquêtes en s’adaptant à ce qui se passe actuellement», a indiqué en entrevue l’animatrice et journaliste Marie-Christine Bergeron, qui retrouve ainsi ses collègues Denis Therriault, Élizabeth Laplante et Félix Séguin, auxquels se grefferont d’autres reporters lorsque les cas à fouiller l’exigeront.

Flexibilité

Flexibilité, voilà le mot d’ordre des Columbos de «J.E» cette année.

«On ne s’enferme pas dans un carcan, on s’adapte à la situation, à ce qui va se passer dans la deuxième vague. Tout évolue tellement vite. On a la latitude pour s’adapter aux changements de l’actualité. On pourrait même faire des émissions en direct si l’actualité l’exigeait», a relaté Marie-Christine Bergeron, en donnant comme exemple les confrontations avec fraudeurs, criminels et autres individus sans scrupules, qui se complexifient d’un cran cette année avec l’obligation de porter le masque et la distanciation physique.

«La réalité est différente, même pour les enquêtes sur le terrain. Et je te dirais qu’il y a du monde qui aurait souhaité qu’on soit beaucoup plus loin qu’à deux mètres!» a rigolé Marie-Christine Bergeron.

En ce qui a trait aux sujets abordés, «J.E» lorgnera entre autres du côté du coronavirus en s’intéressant aux masques, aux gels antiseptiques pour les mains, aux soi-disant guérisseurs et fabricants de faux remèdes («ceux qui profitent de la situation, et il y en a beaucoup», précise Marie-Christine Bergeron) et autres tares qui ont émergé dans la foulée de cette période historique.

«Mais on ne fera pas que ça, non plus, tient à spécifier Marie-Christine Bergeron. À un moment donné, l’information est saturée. Il se passe aussi autre chose que la COVID-19, et "J.E" doit faire enquête. Par exemple, on travaille sur des dossiers de meurtres non résolus. On espère toujours faire avancer des dossiers qui stagnent depuis des années et aider des familles. Notre mission d’aider, de dénoncer, d’enquêter sur des situations problématiques, reste la même, COVID ou pas.»

Encore utile

Et le besoin du public d’avoir des réponses ne change pas, pandémie ou pas. Sur leur boîte vocale, dans leur messagerie sur Facebook ou au gré de leurs rencontres, les têtes d’affiche de «J.E» sont inondées de demandes et de suggestions de controverses à flairer, comme quoi l’émission est encore utile.

«Même si on n’est pas en ondes, les gens nous écrivent, a fait remarquer Marie-Christine Bergeron. Et, ça, c’est notre matière première. Les informations du public, pour nous, c’est la base de l’enquête. Quand je suis rentrée de vacances, à la fin juillet, j’avais 1900 messages sur ma boîte vocale. Peu importe ce qui se passe comme injustice, les gens ont encore le réflexe "J.E". On dirait que c’est ancré de penser à "J.E" quand les gens ne savent plus vers qui se tourner.»

La 28e saison de «J.E» commence ce jeudi 24 septembre, à 21 h, à TVA.