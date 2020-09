La version française de «Pour Sarah» débarque sur Club illico

L’adaptation française de la primée série québécoise «Pour Sarah» a été ajoutée au catalogue du Club illico.

Après avoir connu un vif succès en France avec une moyenne de plus de 4 millions de téléspectateurs, la version tournée dans l’Hexagone est maintenant disponible dans son entièreté, soit six épisodes de 52 minutes.

La version originale québécoise de «Pour Sarah», mettant en vedette Marianne Fortier dans le rôle-titre, a été très populaire à l’automne 2015, sur les ondes de TVA. En France, le personnage de Sarah a été confié à Eden Ducourant.

La prémisse de l’histoire signée Michelle Allen est restée la même. Après une fête, les amis Sarah, 17 ans, et Cédric, qui célèbre ses 18 ans, sont gravement blessés dans un accident de voiture alors que le jeune homme était assis derrière le volant. Sarah et Cédric se retrouvent à l’hôpital où ils doivent composer avec de lourdes séquelles. Leurs familles sont ébranlées. Médecine et justice imposent leur présence.

Couronnée du titre de meilleure émission de télévision francophone au monde au Banff World Media Festival, en Alberta, en 2016, la série québécoise a suscité un bel engouement à travers le monde. À preuve, elle fait actuellement l’objet de négociations.