Message à tous ceux et toutes celles qui font de l’âgisme

Je suis rendu à un âge respectable dans ma vie et j’ai en horreur tous ces donneurs de leçon qui tentent de dire aux gens comme moi qu’on est finis. On n’est pas finis, on fait juste ralentir le rythme pour parvenir en santé jusqu’à la fin de notre voyage.

Albert

Votre réaction m’est parvenue en même temps que celle de « Normand » qui allait dans le même sens que vous. À tous ceux qui font de l’âgisme, me disait-il, je réplique, avec un petit sourire bien sûr : « Tu sais, vivre vieux et en santé, c’est un privilège que nous donne la vie. Un privilège qui n’est pas donné à tout le monde. Mais je te le souhaite quand même à toi, si sévère avec les gens qui y sont parvenus ! »