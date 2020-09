Publicités-chocs du gouvernement: «Cette pub-là me fesse dans le "dash"» - Benoît Dutrizac

Mario Dumont et Benoît Dutrizac saluent l’initiative du gouvernement de François Legault de lancer une campagne de publicités-chocs pour sensibiliser les Québécois aux conséquences de la COVID-19.

«On a essayé de raisonner les gens, ben là, on va leur faire peur et on va leur faire peur avec la réalité», a souligné Benoit Dutrizac.

L'une des publicités raconte l'histoire de Francis, un entrepreneur qui a été hospitalisé pendant 45 jours et qui a passé deux jours dans le coma.

«C’est ça la COVID-19. Le Dr Lawrence Rosenberg n'a pas raison, ce n'est pas juste une grippe, tu as des séquelles. Cette pub-là me fesse dans le dash, parce que ce n'est pas un acteur, c’est un entrepreneur et il est pogné avec ça aujourd’hui», a lancé Benoît Dutrizac, lors de sa renconre quotidienne avec Mario Dumont, sur QUB radio.

François Legault avait «entièrement raison» de vouloir ce type de messages publicitaires et espère qu’il y en aura d’autres, croit Mario Dumont. «Si tu veux rendre la COVID-19 réelle, quoi de mieux?»

