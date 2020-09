Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 24 septembre:

«La rage de vivre»

Robert Pattinson et Emilie de Ravin sont les vedettes de ce drame romantique qui propose la rencontre entre deux jeunes éprouvés par la mort d’un des leurs. Tyler doit composer avec le suicide de son frère alors qu’Ally a été témoin du meurtre de sa mère.

Jeudi, 10 h, MOI ET CIE.

«À nous 2 Canada!»

Les explorateurs Pascal Morrissette et Julie Ringuette poursuivent leur périple de notre grand pays. Cette fois, ils se permettent un arrêt au Manitoba, à Winnipeg plus précisément. Dans ce grand centre urbain, ils ont le plaisir d’observer un troupeau de bisons et de goûter à des produits locaux.

Jeudi, 18 h, Évasion.

«Chats et star»

Pour Shirley et Kim, respectivement propriétaires de Oh La La (un Persan rouge) et Bobby (un Angora blanc turc), la saison de compétition féline revêt une importance capitale. Ce documentaire permet de suivre les femmes et leurs bêtes dans la quête du titre de Meilleur chat de l’année.

Jeudi, 19 h, ICI Explora.

«Sucré Salé»

L’été prend officiellement fin pour Patrice Bélanger et son équipe. Pour le dernier rendez-vous de sa saison, l’animateur va à la rencontre de Patrick Huard, dont le nouveau talk-show «La Tour» entrera en ondes lundi, à TVA. En primeur, il nous fait découvrir le décor et s’entretient avec des amis ainsi que des comédiens de l’émission.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Top Gun»

Classique de la filmographie de Tom Cruise qui le voit jouer au talentueux et sexy pilote d’avion de chasse. Alors qu’il a la chance de bonifier ses habiletés dans une académie militaire des airs, le téméraire et courageux Américain Maverick tombe amoureux de la professeure Charlie.

Jeudi, 20 h, Prise 2.

«Station Potluck»

La gourmande et primée auteure Kim Thùy se rend dans la cuisine de Stefano Faita et Hugo Saint-Jacques pour savourer un menu diversifié. Les chefs lui concoctent des gnocchis au bleu du ciel, des beignets aux légumes et un poisson aux tomates. On parle aussi poterie avec Émilie Fournier.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Infractions»

Pour la première incursion dans le quotidien d’avocats spécialisés en infractions criminelles et pénales, on fait la connaissance d’un professionnel qui se range derrière un accusé de rage au volant contre un policier, et d’un autre dans le camp d’un placier devant faire face à une accusation de voies de fait.

Jeudi, 21 h 30, TVA.