Savoura investit 20 M$ à Mirabel dans ses serres et son siège social

Le géant québécois de la tomate de serre Savoura investit 20 millions de dollars pour ajouter quatre hectares de plus de serres et refaire à neuf son siège social de Mirabel, a appris Le Journal.

« Nous sommes plus que prêts à concrétiser cette vision innovante que nous avions dès le départ, c’est-à-dire celle de construire des serres modernes et performantes afin de produire des tomates biologiques répondant aux plus hauts standards de l’industrie», a indiqué le président du Groupe Sagami-Savoura Richard Dorval, par communiqué.

Grâce à cet ajout, l’entreprise disposera maintenant de plus de 38 hectares de tomates, fraises et concombres répartis sur l’ensemble du territoire québécois.

50 emplois

Ce nouvel investissement de 20 millions de dollars permettra d’approvisionner les marchés québécois et nord-américains. Il devrait créer une cinquantaine d’emplois.

La semaine dernière, Savoura a annoncé un partenariat avec Nexolia pour ajouter trois hectares supplémentaires de tomates pour en produire 1800 tonnes de plus par année.

Nexolia appartient à la femme d’affaires Vicky Lavoie, qui fait l’objet d’une enquête de l’UPAC, après avoir obtenu contrat de 800 millions de dollars d’Hydro-Québec dans le cadre de l’achat d’une usine financée entièrement par de l'argent public.