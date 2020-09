S’il perd l’élection, Trump a peur d’aller en prison

Olivia Troye, la conseillère démissionnaire du vice-président Mike Pence, qui passe à l’opposition républicaine, confirme que Trump n’a qu’une obsession actuellement : être réélu. Pourquoi le milliardaire Trump tient-il tellement à rester au pouvoir, quels que soient les résultats de la présidentielle ? Le narcissisme obsessionnel de ce « génie très stable » y est pour quelque chose. Mais c’est surtout, je pense, la peur d’aller en prison.

Trump, un criminel d’habitude ?

Une vingtaine d’enquêtes sont en cours contre lui et des membres de sa famille. Trump fait face à des enquêtes sur presque toutes les organisations récentes qu’il a dirigées. Il est l’objet d’enquêtes criminelles ou civiles de neuf agences fédérales, étatiques et locales sur ses entreprises, sa fondation dissoute, sa campagne électorale et son comité inaugural de 2016, ainsi que sur ses finances personnelles.

Le comité inaugural de Trump en 2016 fait face à cinq enquêtes à New York, au New Jersey et à Washington. On soupçonne notamment que des donateurs étrangers y ont illégalement contribué.

Dans l’état de New York, on enquête pour déterminer si des étrangers sans papiers travaillaient dans ses clubs de golf. Au New Jersey, on veut découvrir si des étrangers ont obtenu des documents frauduleux par le « Trump’s Bedminster, New Jersey, Resort » afin de pouvoir y travailler.

Et ça continue. Le New York Times rapportait lundi que Trump et ses entreprises pourraient faire l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et fraude d’assurance, selon des documents déposés devant un tribunal de New York. Le mois dernier, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr, a déclaré qu’il enquêtait sur « une conduite criminelle prolongée par l’organisation Trump ».

Trump et le sexe : peu importe la loi

L’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a été trouvé coupable pour avoir acheté le silence de deux femmes qui menaçaient de révéler leurs relations sexuelles avec Trump. Cohen, qui a été reconnu coupable de violations de la loi sur le financement des campagnes présidentielles, a déclaré qu’il agissait sous la direction de Trump lui-même.

À ce jour, 26 femmes reprochent à Trump des inconduites sexuelles. Parmi elles, Summer Zervos, une concurrente à son émission The Apprentice. Elle affirme que, de façon agressive et non consensuelle, Trump l’a embrassée à pleine bouche, lui a tâté les seins et les organes génitaux.

Le 4 novembre 2019, l’auteure E. Jean Carroll a poursuivi Trump pour l’avoir qualifiée de menteuse, affirmant qu’il avait ainsi nui à sa carrière et à sa réputation. Elle l’avait accusé de l’avoir violée dans une salle d’essayage. Le procureur général Bill Barr, en valet servile de Trump, a autorisé le ministère de la Justice à déposer une requête visant à prendre en charge sa défense : il aurait agi « dans le cadre » de la présidence en traitant Carroll de menteuse. Trump pourrait, dans cette affaire, devoir fournir un échantillon d’ADN à comparer au matériel génétique trouvé sur les vêtements que Carroll portait lors de l’agression sexuelle présumée.