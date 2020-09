Inspiré par Stamkos

EDMONTON | Steven Stamkos a porté l’uniforme du Lightning pour la première fois depuis le 25 février. Après une absence de 211 jours, le capitaine a marqué à son premier tir dans un gain facile de 5 à 2 contre les Stars, mercredi à la Place Rogers. Un retour pratiquement héroïque.

Il y a toutefois un gros bémol dans cette histoire. Stamkos a terminé la rencontre en regardant ses coéquipiers au banc du Lightning. Il a fait sa dernière présence alors qu’il restait 6 min 18 s à jouer en première période.

Visiblement ennuyé par une blessure au bas du corps, le numéro 91 s’est contenté de sauter sur la patinoire lors des pauses publicitaires. Le Lightning se croisera les doigts pour qu’il n’ait pas aggravé sa blessure, lui qui se remettait d’une hernie sportive.

Stamkos respirait le bonheur à son entrée sur la patinoire pour la période d’échauffement. Sans casque, il avait la coiffe blonde au vent, un peu comme à la belle époque de Guy Lafleur. Le capitaine avait aussi un gros sourire en début de rencontre. Il a marqué le deuxième but des siens d’un tir parfait dans le haut du filet. Sur cette séquence, il a débordé le défenseur Esa Lindell, qui a frappé du vent en tentant d’y aller d’une percutante mise en échec.

En matinée, Jon Cooper avait dit une chose bien simple au sujet de son attaquant.

« Avec Stamkos, nous disposons d’une menace offensive de plus. »

C’était bel et bien le cas. Déjà une équipe redoutable offensivement, le Lightning fait encore plus peur avec le numéro 91 au sein de sa formation. Mais il devra maintenant rester en santé.

Khudobin remplacé

Mis à part une portion de la première période, les Stars n’ont jamais suivi le rythme dans ce match.

Le Lightning a porté le K.-O. à ses rivaux avec trois buts en deuxième période. Au cours de cet engagement, les hommes de Cooper ont malmené les Stars 21 à 4 au chapitre des tirs au but. Pendant de longues minutes, les Stars ne touchaient tout simplement pas à la rondelle.

Anton Khudobin, qui a donné 5 buts sur 29 tirs, a reçu un congé pour la troisième période. Rick Bowness a sagement choisi de reposer son gardien en envoyant le jeune Jake Oettinger dans la mêlée.

Du grand Hedman

Les canons du Lightning ont connu une très bonne soirée. Victor Hedman (1 but, 2 passes), Brayden Point (1 but, 1 passe), Nikita Kucherov (1 but, 1 passe) et Ondrej Palat (1 but, 1 passe) ont animé l’attaque des vainqueurs.

Hedman a marqué son 10e but des séries en plus d’obtenir son 20e point. En touchant la cible pour la 10e fois, le Suédois est devenu le troisième défenseur seulement dans l’histoire de la LNH à atteindre cette marque en une saison en séries.

Paul Coffey détient le record avec 12 buts en 1985 avec les Oilers d’Edmonton. Brian Leetch suit avec 11 buts en 1994 avec les Rangers de New York. Les Oilers et les Rangers avaient dû même coup gagné la coupe Stanley.

En début de rencontre, Hedman a aussi réalisé un formidable repli défensif, empêchant Denis Gurianov de décocher un tir lors d’une échappée. Quelques secondes plus tard, Miro Heiskanen a commis un rare revirement pour ouvrir la porte à une échappée de Kucherov. Le numéro 86 en a profité pour inscrire le premier but du match.

Kucherov : 30 points

Auteur d’un but et une passe, Kucherov a maintenant 30 points (7 buts, 23 passes) à son dossier après 23 rencontres.

L’ailier droit du Lightning est devenu le premier joueur à obtenir 30 points en séries depuis Evgeny Kuznetsov (32 points) avec les Capitals de Washington en 2018.

► Blessé par une mise en échec de Ryan McDonagh dans le deuxième match, Blake Comeau, des Stars, a manqué une première rencontre depuis le début des séries.