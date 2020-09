Un motocycliste perd la vie dans une zone de travaux sur l’A-440 à Laval

Un motocycliste a perdu la vie mercredi soir dans une zone de travaux de l’autoroute 440 Est, à Laval. La vitesse pourrait être en cause.

Son passager a aussi été grièvement blessé, de même qu’un travailleur qui se trouvait sur le chantier routier situé entre la montée Saint-François et l’autoroute 25 (km 34).

«On craint pour la vie du passager de la moto et du travailleur, dont on ignore pour l’heure le sexe et l’âge», a indiqué à l’Agence QMI le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Il a ajouté que «la vitesse aurait vraisemblablement joué un rôle dans l'accident» et que des témoins seront rencontrés.

Selon les informations partagées par la SQ, la moto circulait vers 21 h dans la voie de gauche, dans cette portion de l’autoroute 440 Est où l’on compte trois voies. Il aurait tenté d’éviter des véhicules de service qui se trouvaient dans la voie de gauche, aurait dépassé un camion amortisseur d’impact et serait retourné dans la voie de gauche où il aurait heurté un travailleur et, ensuite, une camionnette liée aux travaux. Le motocycliste et son passager ont été éjectés.

L’autoroute 440 Est a été fermée à la circulation à partir du boulevard Pie-IX et deux reconstitutionnistes de la SQ ont été demandés sur place.