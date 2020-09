Un possible changement d’adresse pour quelques joueurs?

La finale de la coupe Stanley n’est pas finie, mais déjà, 29 des 31 directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont la liberté de transiger des joueurs et quelques-uns d’entre eux pourraient changer d’adresse.

Le maintien de la masse salariale à 81,5 millions $ est l’un des nombreux éléments qui pourraient pousser une équipe à se départir de certains joueurs. D’ailleurs quelques-uns d’entre eux ont déjà subi ce sort, comme le gardien Jake Allen, le défenseur Joel Edmundson, ainsi que les attaquants Eric Staal, Marcus Johansson, Nick Bjugstad et Kasperi Kapanen.

Marc-André Fleury, Golden Knights de Vegas

Photo d'archives, Agence QMI

À la surprise de plusieurs, le gardien québécois a perdu son poste de partant aux mains de Robin Lehner, que l’équipe du Nevada a acquis à l’aide d’une transaction avant la date limite des transactions. Lehner a tout fait pour préserver son rôle durant les éliminatoires, lui qui a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,99 et un taux d’efficacité de ,917. Les Golden Knights devront toutefois accorder un nouveau contrat à Lehner puisque ce dernier deviendra joueur autonome sans compensation le 9 octobre.

Matt Murray ou Tristan Jarry, Penguins de Pittsburgh

Photo d'archives, AFP

Plusieurs gardiens risquent de changer d’adresse avant la prochaine saison et les Penguins ont déjà vécu une situation similaire lors du repêchage d’expansion, en préférant Murray à Fleury. Cette fois, le portier de 26 ans, qui deviendra joueur autonome avec compensation, pourrait vivre cette situation différemment. De plus, le directeur général Jim Rutherford a déjà effectué plusieurs changements à son effectif pour alléger sa masse salariale et un des gardiens pourrait écoper. Si ce n’est pas Murray, ce pourrait être Tristan Jarry.

Nikolaj Ehlers et/ou Patrik Laine, Jets de Winnipeg

Photo AFP

La formation manitobaine aimerait sans doute ajouter un deuxième centre de qualité à sa formation ou un défenseur de premier plan. Ehlers et Laine pourraient être des sacrifices afin d’atteindre ces objectifs. Le premier compte pour 6 millions $ sur la masse salariale. Le second deviendra joueur autonome avec compensation après la saison 2020-2021 et il pourrait demander un gros salaire, lui qui est en mesure de remplir le filet adverse au même rythme que les meilleurs de la ligue.

Max Domi, Canadien de Montréal

Photo d'archives, Martin Chevalier

La troupe de Claude Julien est bien garnie au centre avec les éclosions de Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Durant les séries éliminatoires, Domi s’est vu reléguer au centre de la quatrième unité. L’attaquant a été moins productif à sa deuxième saison à Montréal qu’à sa première, passant d’une récolte de 72 points à 44. Même si ce n’est pas en raison d’un manque de talent, Domi a vu son rôle diminué cette année.

Matt Dumba, Wild du Minnesota

Photo d'archives, AFP

Non seulement le Wild manque de production à l’attaque, mais l’organisation jettera probablement un coup d’œil du côté de Seattle. Si la formation demeure intacte, l’un des quatre premiers défenseurs de l’équipe entre Ryan Suter, Jared Spurgeon, Jonas Brodin et Dumba pourrait être réclamé par le Kraken. Dumba est le seul des quatre à ne pas posséder de clause de non-échange dans son contrat, ce qui en fait un candidat parfait pour un échange.

Phil Kessel, Coyotes de l’Arizona

Photo d'archives, AFP

Le directeur général Bill Armstrong est entré en poste depuis moins d’une semaine, mais déjà il fait sentir sa présence au sein de l’équipe, lui qui a, entre autres, congédié le directeur du recrutement Lindsay Hofford, en plus d’avoir indiqué qu’il souhaitait récupérer certains des nombreux choix au repêchage perdus, en raison de l’échange pour Taylor Hall et le scandale pour lequel ils ont été reconnus coupables d’avoir fait passer des examens physiques à des joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) admissibles au prochain encan, avant le «Combine». Le mariage entre Kessel et les Coyotes n’a pas porté les succès espérés. L’attaquant a seulement inscrit 38 points lors de la dernière saison.

Shayne Gostisbehere, Flyers de Philadelphie

Photo d'archives, AFP

Le défenseur gaucher a perdu plusieurs plumes depuis sa saison de 65 points en 2017-2018. Gostisbehere a été laissé de côté plus souvent qu’à son tour, autant durant la saison régulière qu’en séries éliminatoires, par l’entraîneur-chef Alain Vigneault. L’arrière pourrait bénéficier d’un nouveau départ, ailleurs, quoiqu’il possède un contrat assez imposant de 4,5 millions $.

Alex Killorn et/ou Ondrej Palat et/ou Tyler Johnson, Lightning de Tampa Bay

Photo d'archives, AFP

Le surplus de talent au sein de l’organisation du Lightning est en train de les rattraper. Julie BriseBois devra accorder des contrats aux agents libres avec compensation Mikhail Sergachev et Anthony Cirelli. À moins d’un miracle, un des hauts salariés de l’équipe devra faire ses valises et Killorn est le plus probable, lui qui possède une clause de non-échange modifiée dans laquelle il doit fournir une liste de 16 équipes où il ne veut pas être échangé. Les autres possèdent des clauses de non-échange.

Andreas Johnsson et/ou Alexander Kerfoot, Maple Leafs de Toronto

Photo d'archives, AFP

Avec trois joueurs qui gagnent plus de 10 millions $ et une pelletée de joueurs qui deviendront agents libres d’ici la fin de la prochaine saison, Kyle Dubas aura du pain sur la planche afin de ne pas surpasser le cap à 81,5 millions $. Avec des salaires légèrement supérieurs à 3 millions $, les attaquants Alexander Kerfoot et Andreas Johnsson pourraient subir le même sort que Kaperi Kapanen, échangé aux Penguins.