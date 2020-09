10 nouvelles cabanes dans les arbres pour admirer les couleurs d’automne à Mont-Tremblant

Le site d'hébergement en forêt Les Refuges Perchés de Mont-Tremblant, dans les Laurentides, a inauguré récemment 10 nouvelles cabanes dans les arbres avec passerelles, plateformes et terrasses sur le toit, aux abords du lac Cordon.

Situées à flanc de montagne, ces 10 nouvelles unités de prêt-à-camper portent à 20 le nombre de total de cabines perchées que l’on peut désormais louer sur le domaine, qui a ouvert ses portes en 2014.

Chacun des nouveaux refuges a son propre style, mais ils ont des points communs: ils sont faits de bois, ils ont un balcon privé avec bbq et ils sont tout équipés (lits, ronds de poêle au propane, foyer au bois, batterie de cuisine, glacière avec glace, éclairage).

Encore plus intéressant: ils sont dotés de plateformes, ponts suspendus ou terrasses sur le toit pour offrir plus d’espace aux visiteurs. Idéal pour admirer de près les couleurs d’automne!

Les 10 nouvelles cabanes peuvent accueillir entre trois et six personnes.

Tout comme les prêt-à-camper déjà existants, on peut les rejoindre uniquement à pied à partir du centre d’accueil (où se trouvent aussi les blocs sanitaires et le wi-fi), mais ils se trouvent un peu plus loin que les anciens. Il faut compter près d'une demi-heure de marche pour les atteindre. Des chariots sont fournis pour le transport des bagages.

Le site Les Refuges Perchés se trouve au coeur du parc Éco Laurentides, où on peut profiter de 36 km de sentiers de randonnée pédestre.

Et avis aux amateurs de glamping d'hiver : les cabanes dans les arbres sont offertes 12 mois par année.

- Le prix varie selon la période de l’année. En ce moment et jusqu’au 11 octobre: 159 $ par nuit en semaine ou 189 $ le week-end pour 2 adultes et 2 enfants. Séjour de 2 nuits minimum. Frais d’accès au parc Éco Laurentides en sus.

- Pour en savoir plus: www.refugesperches.com

Rappel COVID-19 : si vous habitez dans une zone «orange», la santé publique vous déconseille vous déplacer dans une zone «jaune» ou «verte».